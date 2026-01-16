Nach dem Ende des staatlichen Umweltbonus Ende 2023 soll die Förderung von Elektrofahrzeugen 2026 wieder eingeführt werden. Mit welcher finanziellen Unterstützung kann aktuell gerechnet werden?

David Hahn 16.01.2026 - 17:16 Uhr

Die Bundesregierung plant, den Kauf von Elektroautos ab 2026 wieder mit einer Prämie zu fördern. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) wollte die Details eigentlich am Freitag vorstellen, verschob den Termin aber wegen letzter Abstimmungen innerhalb der Regierung. Wer auf die neue Förderung hofft, muss noch auf die finalen Bedingungen warten. Einige Rahmenbedingungen sollen nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und der Bild-Zeitung allerdings schon feststehen.