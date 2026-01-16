Nach dem Ende des staatlichen Umweltbonus Ende 2023 soll die Förderung von Elektrofahrzeugen 2026 wieder eingeführt werden. Mit welcher finanziellen Unterstützung kann aktuell gerechnet werden?

Digital Desk: David Hahn

Die Bundesregierung plant, den Kauf von Elektroautos ab 2026 wieder mit einer Prämie zu fördern. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) wollte die Details eigentlich am Freitag vorstellen, verschob den Termin aber wegen letzter Abstimmungen innerhalb der Regierung. Wer auf die neue Förderung hofft, muss noch auf die finalen Bedingungen warten. Einige Rahmenbedingungen sollen nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und der Bild-Zeitung allerdings schon feststehen.

 

Elektroauto Förderung 2026: Wie hoch fällt die Prämie aus?

Nach bisher bekannten Informationen soll die Prämie ab Jahresanfang gelten und sogar rückwirkend für E-Autos greifen, die seit dem Jahreswechsel neu zugelassen wurden. Je nach Einkommen, Familienstand und weiteren Kriterien könnten Zuschüsse zwischen 1.500 und 6.000 Euro möglich sein. Die Fördergrenze liegt demnach bei 80.000 Euro zu versteuerndem Haushaltsjahreseinkommen, Familien mit Kindern sollen stärker profitieren.

Ab wann ist ein Antrag möglich?

Die Auszahlung dürfte trotzdem nicht sofort erfolgen: Ein Antragsportal muss erst freigeschaltet werden, Anträge könnten laut Bild ab Mai möglich sein. Gefördert werden sollen nicht nur reine Elektroautos und Brennstoffzellenfahrzeuge (Basis: 3.000 Euro), sondern unter Bedingungen auch Plug-in-Hybride (Basis: 1.500 Euro) etwa bei maximal 50 g CO₂/km oder mindestens 80 km elektrischer Reichweite. Insgesamt sollen die Mittel laut Schneider für rund 800.000 Fahrzeuge in drei bis vier Jahren reichen.