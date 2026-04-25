Förderung von E-Autos, höhere Spritpreise - dies alles treibt US-Elektroautobauer Tesla an. Bleibt der Rückenwind bestehen? So schätzt es der Branchenfachmann Dudenhöffer ein.
25.04.2026 - 06:00 Uhr
Grünheide - Der US-Elektroautobauer Tesla sieht für die Fabrik in Grünheide bei Berlin angesichts steigender Nachfrage eine Trendwende. Der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer spricht dagegen mit Blick auf Rabatte und den Iran-Krieg von einem "Einmaleffekt" und zeigt sich skeptisch. Das gilt auch für den Ausbau des einzigen Autowerks von Tesla-Chef Elon Musk in Europa. Tesla hatte am Donnerstag angekündigt, wegen gestiegener Nachfrage in Grünheide rund 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen und die Produktion um ein Fünftel hochzufahren.