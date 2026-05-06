Volkswagen investiert Milliarden in den Tesla-Rivalen Rivian, dessen Elektronik-Architektur künftige Elektroautos der Wolfsburger nutzen sollen. Damit steigt die Rolle des Konzerns bei der US-Firma.
06.05.2026 - 02:01 Uhr
Palo Alto - Volkswagen ist nun größter Einzelaktionär des Tesla-Herausforderers Rivian. Der deutsche Autobauer kommt laut einer Rivian-Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht auf einen Anteil von 15,9 Prozent. Damit überholt VW den frühen Geldgeber Amazon, der nach jüngsten Angaben noch auf eine Beteiligung von knapp 13 Prozent kommt. Der weltgrößte Online-Händler kauft bei Rivian Elektro-Lieferwagen für die Zustellung.