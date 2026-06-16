Die Batterieproduktion in Deutschland steigt auf einen Höchstwert, doch zugleich wächst die Abhängigkeit von Importen aus China. Die Elektroindustrie warnt vor Risiken in kritischen Sektoren.
16.06.2026 - 10:45 Uhr
Frankfurt/Main - Angesichts der steigenden Zahl von Elektroautos ist die Produktion von Batterien in Deutschland auf Rekordniveau gestiegen. Die Herstellung sei 2025 um 11 Prozent auf den Höchststand von 8,1 Milliarden Euro geklettert, teilte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) in Frankfurt mit. Vor allem die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien wuchs kräftig um gut ein Viertel (plus 28 Prozent) auf 4,6 Milliarden Euro.