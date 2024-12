An den CO2-Grenzwerten für Autos will die EU nicht rütteln. Erleichterungen könnte es für die Hersteller aber dennoch geben.

Knut Krohn 09.12.2024 - 13:37 Uhr

Wenn Politiker aus Baden-Württemberg in Brüssel auftauchen, steht meist das Auto im Mittelpunkt der Diskussionen. Inzwischen haben sich die Vorzeichen der Besuche allerdings dramatisch verändert. Der über Jahrzehnte boomende Fahrzeugbau hat das Bundesland im Südwesten reich gemacht, doch nun schliddert der gesamte Industriezweig immer tiefer in die Krise. Dafür verantwortlich gemacht werden auch die Vorgaben der Europäischen Union. „Die Automobilbranche ist eine der wichtigen europäischen Leitindustrien“, betonte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut jüngst auf einem von Baden-Württemberg organisierten Wirtschaftsgipfel in Brüssel. Sie sieht ihren Einsatz für die Autobauer in Brüssel also in einem wesentlich größeren Kontext.