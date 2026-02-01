Warum die Prämie in den Augen des Branchenexperten «Vergeudung von Steuergeldern» ist, vielen deutschen Herstellern wenig helfen wird und wer stattdessen profitieren könnte.
01.02.2026 - 04:00 Uhr
Bochum - Der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer kritisiert die neue Elektroförderung der Bundesregierung. Sie sei "ein steuerfinanziertes Förderprogramm", das der Markt nicht brauche, betont er in seiner aktuellen Rabattstudie, die der dpa vorab vorliegt. "Man könnte auch sagen, es ist die Vergeudung von Steuergeldern."