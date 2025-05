Eine Umfrage in China, Frankreich, den USA und Deutschland zeigt die hiesigen Hersteller ganz vorne in der Einschätzung der Konsumenten, wenn es um Qualität geht. Das überrascht auch Experten.

dpa 27.05.2025 - 05:00 Uhr

München - Die deutschen Hersteller haben in den Augen der Kunden in Sachen Qualität ihrer Elektroautos die Nase vorn - und zwar auch im Ausland. Der Vorsprung, der sich in einer aktuellen Befragung im Auftrag der Unternehmensberatung Bearingpoint in den USA, China, Frankreich und Deutschland zeigt, ist deutlich. Gruppiert man die Hersteller nach Herkunftsland, liegen die deutschen Marken in jedem der vier Märkte beim Vertrauen in die Qualität vorne.