Die neue E-Auto-Prämie soll nicht nur Käufer entlasten, sondern laut Umweltminister Carsten Schneider auch der deutschen Autoindustrie Rückenwind verschaffen.
19.01.2026 - 10:35 Uhr
Die neue Kaufprämie für Elektroautos wird nach Einschätzung von Bundesumweltminister Carsten Schneider auch der deutschen Autobranche helfen. „Das ist ein starker Anschub für die Elektromobilität in Deutschland“, sagte der SPD-Politiker. „Und es ist ein Anschub für unsere heimische Automobilwirtschaft, die starke Elektroautos im Angebot hat.“