Beim Elektrohändler Euronics gingen die Umsätze zuletzt zurück. Auch in diesem Jahr wird mit einem Minus gerechnet. Der Chef der Einkaufsgenossenschaft sieht aber auch Wachstumschancen.
29.03.2026 - 04:00 Uhr
Ditzingen - Der Elektronikfachhändler Euronics hofft angesichts sinkender Umsätze und verhaltener Konsumstimmung auf Wachstum mit neuen Geschäftsfeldern, zum Beispiel bei Produkten für Mütter oder Haustiere. Man wolle weitere Absatzkanäle erschließen, sagte Vorstandssprecher Benedict Kober der Deutschen Presse-Agentur am Sitz der Genossenschaft im schwäbischen Ditzingen bei Stuttgart.