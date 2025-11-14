Zunächst waren Mediamarkt und Saturn Konkurrenten, doch schon seit langem gehören sie zum selben Konzern. Der wiederum wechselt bald vermutlich den Eigentümer.
14.11.2025 - 09:56 Uhr
Düsseldorf - Bei der Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler Mediamarkt-Saturn ist der chinesische E-Commerce-Riese JD.com einen großen Schritt vorangekommen. Die Gesamtbeteiligung der Chinesen am Mediamarkt-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy liege inzwischen bei 70,9 Prozent, teilte Ceconomy nach dem Ende einer ersten Annahmefrist in Düsseldorf mit. Eine zweite Annahmefrist läuft nun bis Ende November - bis dahin dürfte der Anteil noch steigen.