In einem Elektronikmarkt in Fellbach schlägt der Alarm an. Als der Ladendetektiv einen jungen Mann zur Rede stellen will, kommt es zum Gerangel.

Sascha Sauer 27.05.2025 - 13:11 Uhr

Es war am Montag gegen 17.20 Uhr, als in einem Elektronikmarkt in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) der Alarm plötzlich anschlug. Ein Ladendieb hatte diesen beim Verlassen des Geschäfts in der Bühlstraße ausgelöst. Als der Ladendetektiv sich einschaltete, kam es zum Gerangel zwischen den beiden Männern.