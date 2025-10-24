Sie sind nicht sicher, wie Sie auf Ihre elektronische Patientenakte zugreifen können? Wir zeigen Ihnen alle Möglichkeiten dazu.
Um die elektronische Patientenakte (ePA) einsehen zu können, benötigen Versicherte die ePA-App ihrer Krankenkasse. Jede Krankenkasse stellt eine eigene App zur Verfügung, über die man auf die Akte zugreifen und Gesundheitsdaten verwalten kann. Wer kein Smartphone besitzt, kann die ePA auch über einen Computer nutzen. Die Krankenkassen bieten dafür einen Online-Zugang oder einen sogenannten Desktop-Client an. Eine Übersicht aller ePA-Angebote finden Sie auf der Webseite des GKV-Spitzenverbands.