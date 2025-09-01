Beim Anflug auf Bulgarien wurde die GPS-Navigationsanlage im Flugzeug der EU-Kommissionspräsidentin gestört. Die Piloten landeten mit Landkarten aus Papier.
01.09.2025 - 15:30 Uhr
Die elektronische Navigationsanlage des Flugzeugs von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) ist beim Anflug auf den bulgarischen Flughafen Plowdiw am Sonntagabend ausgefallen. Das bestätigte ein Sprecher des EU-Gremiums unserer Zeitung. Demnach fiel das auf GPS-Daten zurückgreifende Gerät während des Landeanflugs vollständig aus, sodass der Flieger der Politikerin zunächst etwa eine Stunde über dem Flugplatz in Zentralbulgarien kreiste, bevor die Piloten die Maschine manuell mit Hilfe von Flugkarten aus Papier sicher landeten.