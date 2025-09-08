ELF-Champion Stuttgart Surge Droht nun der große Umbruch, Coach Neuman?
Jordan Neuman ist der Meistermacher bei den Footballern von Stuttgart Surge. Obwohl der Cheftrainer etliche Spieler verlieren wird, sagt er: „Wir haben hier erst angefangen.“
Mit ihm kam der Erfolg: Jordan Neuman machte Stuttgart Surge zum besten Team der European League of Football (ELF). Nun muss der Cheftrainer nach dem Titelgewinn eine neue Mannschaft aufbauen. Er ist voller Zuversicht, dass dies gelingt: „Bei Stuttgart Surge wird eine neue Ära beginnen.“