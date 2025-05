Kurz vor dem Start der Saison in der European League of Football schauen alle schon auf das Endspiel – bei Lokalmatador Stuttgart Surge, aber auch beim VfB.

Jochen Klingovsky 15.05.2025 - 16:40 Uhr

Wer Großes erreichen will, muss Schritt für Schritt gehen. Das haben die Footballer von Stuttgart Surge verinnerlicht. Ihr Ziel ist das „Finale dahoim“ – das Endspiel der European League of Football (ELF) am 7. September in der MHP-Arena. Doch gesprochen wurde nur einmal darüber, beim ersten Teammeeting. „Seither“, sagt Wide Receiver Louis Geyer, „haben wir keine Zeit mehr, an diesen Termin zu denken.“ Weil es dringlichere Aufgaben gibt.