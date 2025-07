Am 7. September steigt in der MHP Arena das Finale der European League of Football. Mit dabei: die besten Teams Europas – und die Fantastischen Vier.

Der Spätsommer 2025 in Stuttgart wird laut, emotional und spektakulär – denn am 7. September verwandelt sich die MHP Arena in das Zentrum des europäischen American Footballs. Mit dem ELF Championship Game 2025 kommt das große Finale der European League of Football (ELF) in die baden-württembergische Landeshauptstadt – und das Stadion des VfB Stuttgart wird für einen Tag zur Heimat von Touchdowns, Tackles und mitreißender Football-Stimmung.

Und es gibt dabei noch ein ganz besonderes Highlight: Deutschlands Kult-Band „Die Fantastischen Vier“ wird in der Halbzeit des Championship Games ein Mini-Konzert spielen, das es so noch nie gegeben hat. Und das mitten in den Zuschauerrängen, in der Cannstatter Kurve des Stadions!

Event mit Gänsehautfaktor

Der Vorverkauf für das Finale ist bereits gestartet und die Nachfrage ist groß. Kein Wunder: Das Event verspricht weit mehr als nur ein sportliches Highlight. Fans können sich auf ein Football-Erlebnis der besonderen Art freuen, das langjährige Anhänger ebenso begeistert wie Besucher und Besucherinnen, die American Football vielleicht zum ersten Mal live erleben.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 hat sich die European League of Football in wenigen Jahren zur führenden Football-Liga Europas entwickelt. Mit 16 Teams aus neun Nationen, darunter Rhein Fire, Munich Ravens, Frankfurt Galaxy, Vienna Vikings, Paris Musketeers, Nordic Storm, Madrid Bravos und die heimische Stuttgart Surge, bietet die ELF ein professionelles Liga-Konzept, das sich an den Strukturen und Regeln der NFL orientiert. Seit dem 17. Mai kämpfen die Teams in der laufenden Saison um die beiden Plätze im großen Finale. Wer am Ende auf dem Rasen der MHP Arena stehen wird, entscheidet sich erst in den Playoffs im August – eines aber steht bereits fest: Stuttgart wird ein Football-Fest erleben, das Emotionen und sportliche Klasse vereint.

Wochenende voller Action und Highlights

Das Championship Game ist weit mehr als nur ein Spiel. Am Samstag vor dem Finale lädt die Liga zum Family Experience Day auf dem Gelände des Mercedes-Benz Museums ein, wo Fans American Football hautnah erleben können. Am Sonntagvormittag folgt die Power Party an selber Stelle – die perfekte Einstimmung auf das große Finale mit viel Musik, Interviews und Entertainment.

Ein weiterer Höhepunkt des Wochenendes ist das feierliche Honors Event am Samstagabend, bei dem die besten Spieler und Coaches der Saison ausgezeichnet werden – von MVP bis Coach of the Year. Anschließend treffen sich Liga-Größen, prominente Gäste und Fans bei der Pre-Game Party, um sich gemeinsam auf den großen Showdown einzustimmen. Wer es noch exklusiver mag, kann mit der Sideline Experience einen Blick hinter die Kulissen werfen: hautnah am Spielfeldrand beim Warm-Up der Teams, buchbar in Kombination mit einer Tageskarte.

Stuttgart als perfekter Austragungsort

„Ich kann versprechen, dass die Stadt im Spätsommer 2025 ein großartiges Football-Happening für die ganze Familie erleben wird“, sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football. Auch Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb des VfB Stuttgart, freut sich auf das Event: „Stuttgart ist eine Sportstadt von internationalem Renommee und American Football hat in unserer Region seit vielen Jahren seinen festen Platz.“

Die MHP Arena, mit Platz für über 50.000 Zuschauer*innen, moderner Infrastruktur und optimaler Anbindung, ist der perfekte Austragungsort für ein solches Event. Stuttgart knüpft damit auch an seine Football-Tradition an – bereits in den 1990er Jahren fanden hier große Eurobowl-Finals statt.

Weitere Informationen zum Highlight-Event

Tickets für den großen Showdown gibt es hier.

Wer nicht live vor Ort dabei sein kann, kann das Finale sowie viele weitere Spiele der ELF in Deutschland im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX verfolgen. Zusätzlich stehen alle Begegnungen live über den ELF Game Pass auf DAZN oder als Einzelabruf bei Sportworld zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Website der European League of Football.

Eines ist sicher: Das ELF Championship Game 2025 wird mehr als ein Finale – es wird ein unvergessliches Erlebnis voller Drama, Gänsehaut und Spitzensport, gekrönt von einer spektakulären Halftime-Show mit den Fantastischen Vier.