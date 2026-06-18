Elye Wahi darf vor dem WM-Spiel der Elfenbeinküste gegen das DFB-Team nicht nach Kanada einreisen. Der Verband hält sich zu möglichen Manipulationsvorwürfen bedeckt.
18.06.2026 - 13:18 Uhr
Toronto - Dem ivorischen Fußball-Nationalspieler Elye Wahi ist die Einreise nach Kanada vor dem WM-Spiel gegen die deutsche Mannschaft verweigert worden. Wie der ivorische Verband mitteilte, wird der 23 Jahre alte Stürmer nicht mit der Delegation nach Kanada reisen. Dort trifft das Team von Trainer Emerse Faé am Samstag (22.00 Uhr MESZ, ZDF/MagentaTV) in Toronto auf die DFB-Elf.