Als Fabian noch offiziell als vermisst galt, war die Angeklagte laut Zeugenaussagen mit einem Bekannten schon an dem Ort, wo der Leichnam lag. Die Frage ist, ob sie ihn bewusst dorthin führte.

dpa 12.06.2026 - 12:14 Uhr

Rostock - Die wegen Mordes an dem achtjährigen Fabian angeklagte Frau war nach Schilderung eines Zeugen schon einen Tag vor dem offiziellen Fund der Kinderleiche am Fundort. Sie habe ihn am 13. Oktober vorigen Jahres vorgeschlagen, nach Fabian zu suchen, sagte der 37-Jährige, der sie damals begleitete. Die Angeklagte habe damals unbedingt zu dem Tümpel gewollt, sei aber an der Böschung stehen geblieben, während er zum Tümpel runter gegangen sei. Dann habe sie gesagt "Da liegt was. Das ist er", schilderte der Zeuge den Abend.