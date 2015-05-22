Tragen die Damen Hut? Wie viele Menschen quetschen sich mit der Queen in einen Aufzug? Und was bietet man als Erfrischung an? Der Besuch von Elizabeth II. und Prinz Philip in Stuttgart brachte vor über 60 Jahren die Mitarbeiter im Rathaus ins Schwitzen.
Suttgart - Dem Zufall wurde nichts überlassen, als Queen Elizabeth II. und ihr Mann, Prinz Philip, am 24. Mai 1965 Stuttgart besuchten. Das geht aus einem Protokoll der Rathausverwaltung hervor, das im Stadtarchiv lagert. Das Dokument zeigt, wie detailliert die Mitarbeiter von Oberbürgermeister Arnulf Klett den royalen Besuch damals vorbereiteten. So machte man sich beispielsweise über die Kleiderordnung ("Stresemann oder schwarzer Anzug? Damen mit oder ohne Hut?") und die angemessene Begrüßung ("Hofknicks oder nicht?") Gedanken.