Taylor Swift hat ihrem neuen Album „The Life of a Showgirl“ einen Song über eine der größten Filmikonen des 20. Jahrhunderts gewidmet: „Elizabeth Taylor“. Doch was steckt hinter diesem Track – und warum passt die Hollywood-Diva so gut in Swifts künstlerisches Universum?
14.08.2025 - 14:33 Uhr
Wer war Elizabeth Taylor?
Elizabeth Taylor (1932–2011) war weit mehr als eine Schauspielerin. Sie war Hollywood-Königin, Modeikone, Skandalfigur und eine der ersten echten Celebrities, deren Privatleben die Schlagzeilen dominierte – lange bevor es Social Media gab.