Musik bei Fußballspielen, Vereinsfeste und spontane Treffen sorgen in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) für Ärger. Oberhalb des Wobachfelsen haben die Bürger genug vom Lärm.
20.08.2025 - 11:00 Uhr
Wenn am letzten Augustwochenende der Pferdemarkt in Bietigheim beginnt, wissen die Anwohner rund um das Ellental und den Festplatz schon, was auf sie zukommt: „Ich werde alle Fenster schließen und die Klimaanlage laufen lassen“, sagt Eberhard Blatter. Der Stadtrat wohnt oberhalb des Wobachfelsen mit Blick ins Ellental.