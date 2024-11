Ein Haus für junge Frauen in Not

Waiblingen hat eine neue Anlaufstelle für junge Frauen in schwierigen Situationen. Finanziert wird sie aus dem Erbe einer Bürgerin. Wie sieht das Angebot aus?

Isabell Erb 27.11.2024 - 18:23 Uhr

Ein Haus für Mädchen und junge Frauen, die aus schwierigen Situationen kommen und eine Anlaufstelle benötigen – das Angebot gibt es seit dieser Woche in Waiblingen. Möglich gemacht hat es Elfriede Saur-Elsässer, die zu Lebzeiten in der Arbeit mit Jugendlichen engagiert war und 2020 verstarb. Die Waiblinger Bürgerin vererbte ihr Anwesen und ihr gesamtes Vermögen an ihre Heimatstadt – mit dem Auftrag, diese in ihrem Sinne einzusetzen. Das erste Ergebnis ist das Haus Elli. Wie kam es dazu?