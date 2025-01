Das Stuttgarter Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium verliert im Sommer seinen langjährigen Rektor – Norbert Edel verabschiedet sich nach mehr als 20 Jahren am „Elly“ in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist in Stuttgart gut bekannt: Holger zur Hausen, der ehemalige Leiter des Zeppelin-Gymnasiums und Geschäftsführende Schulleiter der Stuttgarter Gymnasien, wird die Schulleitung zum 1. August übernehmen.

Zu Hausen war zum Schuljahr 2020/2021 nach Barcelona gewechselt, um dort die Leitung einer deutschen Privatschule zu übernehmen. Im Interview mit unserer Zeitung hatte er vor seinem Weggang gesagt, dass ihn nicht nur die spanische Lebensart und das Klima reize, sondern die Struktur der deutschen Schulen im Ausland, wo die Verzahnung mit Eltern und Schülern enger sei. In Deutschland sei der Verwaltungsaufwand für Schulleiter an staatlichen Gymnasien hoch, die Entscheidungswege oft umständlich.

2011 wurde er Schulleiter in Stuttgart

Nun kehrt er doch zurück. Der 1971 in Koblenz geborene Holger zur Hausen studierte laut einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Stuttgart an der Universität des Saarlandes Sport und Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft für das Lehramt an Gymnasien. Nach dem Referendariat am Studienseminar Saarbrücken wurde er 2006 vom Land Baden-Württemberg als Lehrer eingestellt und unterrichtete zunächst zwei Jahre am Edith-Stein-Gymnasium in Bretten. Danach wechselte er an das Zeppelin-Gymnasium in Stuttgart. Dort nahm er im Bereich der Organisation und Weiterentwicklung der bestehenden Ganztagsbetreuung zusätzliche Aufgaben wahr. Schulleiter des Zeppelin-Gymnasiums wurde er zum Schuljahr 2011/2012. Von 2017 bis 2020 war er auch Geschäftsführender Schulleiter für die Stuttgarter Gymnasien.