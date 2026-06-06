Elmgreen & Dragset in Frankfurt Hauptsache, man wirkt klug
Warum benehmen wir uns im Museum so komisch? Das versucht das Künstlerduo Elmgreen & Dragset humorvoll zu ergründen.
Warum benehmen wir uns im Museum so komisch? Das versucht das Künstlerduo Elmgreen & Dragset humorvoll zu ergründen.
Ist das ein neues Restaurant? Mitten im Museum? So edel, wie die Tische eingedeckt sind, kann man hier vermutlich gut speisen. Eine junge Frau hat sich bereits hingesetzt und schaut aufs Handy. Sie scheint mit jemandem zu chatten – bewegt sich aber nicht. Es dauert, bis man es begreift: Diese hübsche Lady bei Tisch ist eine Puppe, perfekt der Natur nachgebildet und erschreckend echt.