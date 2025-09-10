Viele Gruppierungen in Frankreich wollen heute ihrem Ärger gegen die politischen Verhältnisse Luft machen - unter anderem im Elsass. Was ist zu erwarten?
10.09.2025 - 07:18 Uhr
In vielen Städten und Gemeinden in Frankreich, darunter im Elsass, werden heute Demonstrationen und Streiks erwartet. Auch auf Blockade- und Sabotageaktionen macht sich das Land gefasst. Ob im Verkehr, beim Einkaufen, in Unternehmen oder Bildungseinrichtungen - es könnte so manche Einschränkungen geben. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft.