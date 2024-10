Eltern in Marbach am Limit

In der Einrichtung in Marbach am Neckar fehlen unter anderem krankheitsbedingt Erzieherinnen. Das führte zu einer Notbetreuung, die Öffnungszeiten sind verkürzt. Eine Mutter spricht von einer „Katastrophe“.

Christian Kempf 25.10.2024 - 16:01 Uhr

Was den Mangel an Erzieherinnen anbelangt, scheint man in Marbach aus dem Allergröbsten heraus zu sein. Man habe „sehr viele offene Stellen besetzen können“, resümierte Madlen Geoghegan jetzt im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats. Zugleich machte die städtische Fachberaterin für Kindertagesstätten keinen Hehl daraus, dass es vor allem eine Einrichtung gibt, in der es brennt: das Kinderhaus Lauerbäumle. „Das bereitet uns aktuell die größten Sorgen“, sagte Geoghegan.