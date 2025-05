Umstrittener Süßigkeiten-Automat an Schule wieder in Betrieb

Eltern in Marbach (Kreis Ludwigsburg) beschweren sich über ein Gerät, das unter anderem mit Naschwerk bestückt ist. Kurzzeitig war der Verkauf ausgesetzt. Nun droht neuer Unmut.

Christian Kempf 06.05.2025 - 11:43 Uhr

Es schien so, als könnten die besorgten Eltern und Lehrer aufatmen. Der Selbstbedienungsautomat an der Ecke Poppenweilerstraße/Weimarstraße direkt beim großen Schulcampus in Marbach war nach den Osterferien nicht mehr in Betrieb. Kids konnten sich aus dem Gerät also keine Schokolade, Chips oder Energydrinks mehr ziehen. Eine Nahrungspalette, die den Müttern und Väter ein Dorn im Auge war. Auch Volker Müller, Leiter des angrenzenden Friedrich-Schiller-Gymnasiums (FSG), wirkte erleichtert. Der Automat sei vom Netz genommen worden, das sei „für uns das Wichtigste“, erklärte er am Montagmorgen.