Der Verkehrsverbund Stuttgart hat ein kostenloses Eltern-Kind-Ticket zum Training für die Fahrt mit Bus und Bahn aufgelegt. Erhofft wird ein Lerneffekt für die ganze Familie – wenn der Test reibungslos klappt.

Sascha Schmierer 21.08.2024 - 10:02 Uhr

Vom Papa an die Hand genommen zu werden, hätte Lia vermutlich gar nicht mehr nötig. Schließlich ist sie schon zehn Jahre alt und kommt nach den Sommerferien in die fünfte Klasse. Da ist man ja kein kleines Kind mehr, sondern schon eine kleine Persönlichkeit. Und doch tut es ganz gut, sich beim Schritt in die große weite Welt des Nahverkehrs ein wenig festhalten zu können. Den Weg ins Gymnasium soll Lia künftig nämlich mit Bus und Bahn absolvieren – mit Abfahrtsplan und Wartezeit und Umsteigen und Fahrkartenkontrolle und allem, was vom Busverpassen bis zum Turnbeutelvergessen noch dazugehört.