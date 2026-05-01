Eltern singen für ihre Kinder: Esslinger Chor „ECho“ bringt neue Stimmen zum Klingen

Wer gerne singt, der weiß, wie gut es tut, die eigene Stimme zu erheben. Der vielfach engagierte Musikpädagoge und -publizist Wolfgang Layer hat schon viele Gesangsensembles geleitet. Und wer ihn kennt, der weiß um sein besonderes Talent, Menschen fürs Singen zu begeistern. Sein jüngstes Ensemble betreut Layer im Esslinger Stadtteil Sulzgries: Dort hat er vor zwei Jahren den Elternchor „ECho“ aus der Taufe gehoben. Was damals als temporäres Projekt begann, ist inzwischen für viele zur Leidenschaft geworden – und zu einem Beispiel dafür, wie sich neue Stimmen für den Chorgesang gewinnen lassen.