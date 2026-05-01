Eltern singen für ihre Kinder: Esslinger Chor „ECho“ bringt neue Stimmen zum Klingen

Wer gerne singt, der weiß, wie gut es tut, die eigene Stimme zu erheben. Der vielfach engagierte Musikpädagoge und -publizist Wolfgang Layer hat schon viele Gesangsensembles geleitet. Und wer ihn kennt, der weiß um sein besonderes Talent, Menschen fürs Singen zu begeistern. Sein jüngstes Ensemble betreut Layer im Esslinger Stadtteil Sulzgries: Dort hat er vor zwei Jahren den Elternchor „ECho“ aus der Taufe gehoben. Was damals als temporäres Projekt begann, ist inzwischen für viele zur Leidenschaft geworden – und zu einem Beispiel dafür, wie sich neue Stimmen für den Chorgesang gewinnen lassen.

Eigentlich wollten Ute Schniegel und einige andere Mütter aus dem Stadtteil zunächst nur die Konfirmation ihrer Kinder in der Sulzgrieser Kirche musikalisch bereichern. „Zu diesem besonderen Tag wollten wir unseren Kindern etwas Besonderes schenken.“ Doch für musikalische Laien ist es gar nicht so einfach, aus vielen, oft sogar ungeübten Stimmen, ein wohlklingendes Ensemble zu bilden.

Deshalb machte sich Ute Schniegel auf die Suche nach einem Musikpädagogen, der die Eltern auf ihren Auftritt vorbereiten sollte. Und weil es sich herumgesprochen hat, dass Wolfgang Layer nicht nur andere für Musik zu begeistern versteht, sondern auch selbst für neue Ideen und Projekte zu begeistern ist, klopften sie bei ihm an – und rannten offene Türen ein.

Eine gute Idee findet viel Zuspruch

„Ich habe sofort ‚ja’ gesagt, weil mir die Idee gefiel“, erinnert sich der 78-Jährige. „Diesen schönen Gedanken wollte ich unterstützen.“ Seither engagiert sich Layer ehrenamtlich für dieses Projekt. Anfangs war es nur eine Handvoll gesangsbegeisterter Mütter. Doch bald wurden es immer mehr. Und als Layer im April 2024 zur ersten Probe bat, waren bereits rund 20 Konfi-Mütter dabei. Dem ersten Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ folgte mit „Das wünsch ich dir“ ein zweites, und als der Elternchor vor Jahresfrist erstmals in zwei Konfirmations-Gottesdiensten auftrat, war die Begeisterung groß – auch bei den Konfirmanden. „Ich habe meinen Sohn gefragt, ob es ihm peinlich wäre, wenn ich im Gottesdienst singe“, sagt Simone Vetter. „Ich wollte nicht, dass er das komisch findet, aber er fand den Gedanken schön.“

Wolfgang Layer und seine Frau Sabine Layer verstehen es, Menschen für Musik zu begeistern. Foto: Roberto Bulgrin

Das vielstimmige Lob der Gottesdienstbesucher hat den Konfirmanden-Müttern gutgetan. Und schließlich regte Wolfgang Layer an, aus dem befristeten Projekt einen jungen Chor aufzubauen. Einige der Konfi-Mütter ließen sich nicht zweimal bitten, weil sie erlebt hatten, wie viel Freude die Proben bereiten und dass sich ganz rasch die ersten Fortschritte einstellten. „Mit Wolfgang Layer geht es zack-zack“, sagt Ute Schniegel. „Anfangs war mehr Spaß als Qualität im Spiel. Aber man spürt, dass er jeden dort abholt, wo er musikalisch steht.“ Er tue aus ihrer Sicht alles dafür, die Freude am Singen und den Wunsch, mit jeder Probe ein bisschen besser zu werden, miteinander zu vereinen.

Ideenreich und mit großem Herzen

Wolfgang Layer richtet jedes seiner Ensembles an den musikalischen Möglichkeiten der Sängerinnen und Sänger aus. Mit seiner liebenswert-humorvollen Art motiviert er, statt zu drillen. Er sprüht vor Ideen, schöpft aus einem reichen Fundus unterschiedlichster Kompositionen und hat ein großes Herz. „Und auch wenn man noch nie oder schon lange nicht mehr im Chor gesungen hat, kommt man ganz schnell wieder rein“, sagt Inga Steckling voller Lob. Was ihr besonders gut gefällt: „Man probt nur ein- oder zweimal im Monat, muss sich also nicht ganz so stark binden wie in anderen Chören, und man arbeitet immer auf ein Ziel hin.“

Seit seiner Gründung war der Elternchor ECho immer wieder zu hören – in Konfirmations- und Abendgottesdiensten ebenso wie beim Chor-Advent im Dezember, als Wolfgang Layer und seine nicht minder profilierte Ehefrau Sabine Layer die von ihnen geleiteten Gesangsensembles in einem Benefizkonzert im Neuen Blarer gemeinsam auf die Bühne baten.

Musikalische Kooperationen schätzt auch „ECho“ – sei es mit dem Sulzgrieser Kirchenchor oder dem Streichorchester des CVJM Sulzgries. Das Projekt kommt so gut an, dass aus dem anfänglichen Frauenchor längst ein gemischtes Ensemble geworden ist, das sich unter dem Dach des CVJM Sulzgries etabliert hat. Um Männer- und Frauenstimmen gleichermaßen zur Geltung zu bringen, hat Wolfgang Layer die Lieder eigens neu arrangiert.

Gemeinsam singen sie noch eindrucksvoller: Beim Choradvent im Dezember präsentierten Wolfgang und Sabine Layer auch den Elternchor ECho. Foto: Roberto Bulgrin

Projekte wie dieses sind für den Chorleiter wegweisend in einer Zeit, in der manche Chöre über Nachwuchssorgen klagen: „Es ist nicht einfach, traditionelle Chöre zu verjüngen“, sagt Layer. „Sängerinnen und Sänger, die oft schon jahrzehntelang dabei sind, haben andere Vorstellungen als diejenigen, die neu hinzukommen und vielleicht erst mit dem Singen anfangen.“

Da könne es manchmal einfacher und sinnvoller sein, ein ganz neues Ensemble zu bilden. Und weil viele zwar gerne singen, aber nicht die Zeit finden, sich dauerhaft im Chor zu engagieren, wird projektbezogen geprobt – wer mitmacht, bindet sich nur für das jeweilige Projekt.

Der Elternchor „ECho“ und sein Leiter

Chorleiter

Der 78-jährige Wolfgang Layer wohnt in Aichwald und lebt seine Leidenschaft mit jeder Faser. Layer ist in seiner langen Karriere weit herumgekommen, vielerorts hat er Chöre geleitet. Und noch immer schätzt man sein Talent, Menschen für die Musik zu begeistern. Unter anderem dirigiert er den Evangelischen Kirchenchor und das Streichorchester des CVJM in Sulzgries sowie den Liederkranz Eintracht Serach-Hohenkreuz. In jüngeren Jahren war Wolfgang Layer Musikredakteur beim Sender Freies Berlin und beim Südwestfunk, ehe er 1988 Leiter des Hohner-Konservatoriums in Trossingen und Geschäftsführer des Hohner-Verlags wurde. Mit seiner eigenen „Edition Omega“ gab Layer neben Literatur für Akkordeon den „Musikgarten“ für Kinder, Eltern und Musikschullehrer heraus. Und er war Mitbegründer der Stiftung „Singen mit Kindern“ und entwickelte ein Grundschulprogramm für das Fach Musik.

Auftritte

Der Elternchor „ECho“ ist an den Sonntagen 3. und 10. Mai in den Konfirmationsfeiern sowie am 28. Juni im Abendgottesdienst in der Kirche in Sulzgries zu hören.