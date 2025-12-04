Anfang der Woche ist ein Graffiti am Mörike-Gymnasium (Ludwigsburg) aufgetaucht, das als Gewaltankündigung gewertet werden kann. Eltern sind besorgt, die Polizei entwarnt.
04.12.2025 - 13:21 Uhr
In Ludwigsburg geht aktuell die Sorge vor einer möglichen Gewalttat auf dem Schulcampus Innenstadt um. Grund ist eine Schmiererei mit arabischen Schriftzeichen, die Sympathie für eine islamistische Terrororganisation äußert und das Datum „5.12.“ enthält. Die Polizei stellt klar: Sie hat die Lage bewertet und sieht derzeit keine konkrete Gefahr.