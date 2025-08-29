 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Stuttgarter Mutter: „Ich bin keine cool Mum“

Elterngefühle im Realitätscheck Stuttgarter Mutter: „Ich bin keine cool Mum“

Elterngefühle im Realitätscheck: Stuttgarter Mutter: „Ich bin keine cool Mum“
1
Autorin Julia Bosch will ihr Baby beim Spazieren am liebsten vor allem abschirmen. Foto: Bosch

Bloß keine Helikopter-Mutter sein: Das nahm sich unsere Autorin vor, bevor sie ein Baby bekam. Heute singt sie auf der Straße – aber muss man sich dafür schämen?

Klima und Nachhaltigkeit: Julia Bosch (jub)

Als ich das erste Mal mit meinem Baby in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs war, wünschte ich mir eine Glaskugel um uns herum. Das Eichhörnchen Sandy aus der Zeichentrickserie Spongebob hat so etwas: einen mit Luft gefüllten Raumfahrtanzug plus Helm, damit das Eichhörnchen unter Wasser überlebt. Ich hatte das Bedürfnis, meinen Sohn – damals etwa einen Monat alt – vor jedem Handyklingeln, vor jeder Baustelle, eigentlich vor allem abzuschirmen.

 

Vor der Impfung liefen mir die Tränen runter

Entsetzt über mich selbst war ich auch, als mein Baby seine ersten Impfungen erhielt. Schon Tage vorher war ich nervös. Vor der Praxis der Kinderärztin musste ich dann zehn Minuten draußen stehen bleiben und Atemübungen machen, weil mir Tränen runterliefen. Das Wissen, dass mein Baby mir blind vertraut, und nun gleich drei Mal ohne Vorwarnung in seine winzigen Oberschenkel gepiekst wird, brachte mich zur kompletten Verzweiflung.

Unsere Empfehlung für Sie

Barrierefreiheit im Realitätscheck: Stuttgarter Mutter: „Plötzlich steckte ich zwischen Zug und Bahnsteig fest“

Barrierefreiheit im Realitätscheck Stuttgarter Mutter: „Plötzlich steckte ich zwischen Zug und Bahnsteig fest“

Aufzüge, Rampen, breite Gehwege: Bevor sie Mutter wurde, spielte das für unsere Autorin keine Rolle. Seitdem sie mit Kinderwagen unterwegs ist, nimmt sie die Welt ganz anders wahr.

Bis heute, inzwischen ist mein Sohn sechs Monate alt, bin ich oft nicht entspannt: Eine Freundin etwa findet seine Bäckchen niedlich. Bei jedem Treffen kneift sie ihn dort hinein; nicht einmal, sondern mehrfach. Ich habe den Eindruck, dass das unangenehm für ihn ist, aber er sich nicht recht wehren kann. Vor jedem Treffen mit der Freundin bin ich angespannt – zugleich traue ich mich nicht, etwas zu sagen, weil ich ja unbedingt wie eine total entspannte, lockere Mutter wirken will.

Die Liebe bringt irrsinnige Verlustängste mit sich

Ich muss mir aber eingestehen: Ich bin nicht ansatzweise so cool, wie ich es mir vor der Geburt ausgemalt hatte. Nachts taste ich nach ihm, um zu sehen, ob er noch da ist. Ich singe auf der Straße Kinderlieder, um ihn zu trösten (und ich singe wirklich furchtbar). Und es bricht mir fast das Herz, wenn wir unterwegs sind, er schläft – und er dann durch ein lautes Geräusch zusammenzuckt und erschrocken seine Augen aufreißt. In der Bahn stehe ich manchmal auf und flüchte mit ihm, wenn jemand keine Kopfhörer am Smartphone verwendet.

Familienleben in Stuttgart

Familienleben in Stuttgart

Mehr lesen»

Unsere Empfehlung für Sie

Elternzeit im Realitätscheck: Stuttgarter Mutter über Alltag mit Baby: „Manchmal ist es einsam“

Elternzeit im Realitätscheck Stuttgarter Mutter über Alltag mit Baby: „Manchmal ist es einsam“

Sofa, Supermarkt, Spaziergänge: Die Aktivitäten mit einem Baby sind begrenzt. Wie sie es schafft, der Eintönigkeit des Mutterseins zu entkommen, erzählt unsere Autorin.

Mir war vor der Geburt nicht klar, wie heftig man einen Menschen lieben kann. Und was diese Liebe mit sich bringt. Klar, sie ist wunderschön und ermöglicht es mir, auch anstrengende Tage besser auszuhalten. Zugleich bewirkt diese Liebe irrsinnige Verlustängste, Sorgen wegen Alltäglichkeiten und ein komplett neues Ausmaß an Beschützerinneninstinkt.

Was die Hormone mit diesen Reaktionen zu tun haben

Früher hat meine Mutter zu mir und meinen drei Geschwistern gesagt, dass sie im Zweifel zur Mörderin würde, wenn uns jemand etwas antäte. Ich fand diese Aussage immer total überzogen. Heute verstehe ich, was sie meint. Forscherinnen haben nachgewiesen, dass sich durch Hormone das weibliche Gehirn während der Schwangerschaft verändert – und bis zu zwei Jahre nach der Geburt auch verändert bleibt. Das sogenannte Salienz-Netzwerk erkennt auffällige Reize, achtet auf alles, was gefährlich sein könnte – und veranlasst passende Reaktionen.

So gesehen ergibt es Sinn, dass ich meinen Sohn vor allen lauten Geräuschen und unangenehmen Berührungen schützen will – und dann teilweise auf eine Weise reagiere, die übertrieben wirken kann. Doch wenn ich mich das nächste Mal geniere, weil ich mal wieder eine uncoole Mutter bin, sage ich mir und den Personen um mich herum einfach: Mein Salienz-Netzwerk springt gerade an. Und wie cool klingt das denn?

Die Autorin

Julia Bosch
(33) ist Redakteurin unserer Zeitung und wurde Anfang 2025 Mutter. Während ihrer Elternzeit wird sie in mehreren Artikeln erzählen, wie ihre Vorstellungen übers Muttersein mit der Realität zusammenprallen. Sie lebt mit Freund und Sohn in Stuttgart. Ihren Text über Einsamkeit in der Elternzeit gibt es hier.

Weitere Themen

Elterngefühle im Realitätscheck: Stuttgarter Mutter: „Ich bin keine cool Mum“

Elterngefühle im Realitätscheck Stuttgarter Mutter: „Ich bin keine cool Mum“

Bloß keine Helikopter-Mutter sein: Das nahm sich unsere Autorin vor, bevor sie ein Baby bekam. Heute singt sie auf der Straße – aber muss man sich dafür schämen?
Von Julia Bosch
Sexpositive Party in Stuttgart: Stuttgarts frechste Mottoparty wird exklusiver

Sexpositive Party in Stuttgart Stuttgarts frechste Mottoparty wird exklusiver

Nach Rekord-Andrang und Frust: Stuttgarts „Sanctuary“-Party will alles besser machen. Wie justieren sie das Konzept der sexpositiven Mottoparty nach?
Von Petra Xayaphoum
Haus bauen in Stuttgart: Die besten Tipps für Stuttgarter, die beim Hausbau Geld sparen wollen

Haus bauen in Stuttgart Die besten Tipps für Stuttgarter, die beim Hausbau Geld sparen wollen

Wer clever plant, kann sich – trotz schwieriger Rahmenbedingungen – den Traum vom Eigenheim auch in Stuttgart erfüllen. Wir verraten wie.
Von Uli Nagel
Freie Tage während der Periode: Was Stuttgarter Gemeinderäte von Menstruationsurlaub halten

Freie Tage während der Periode Was Stuttgarter Gemeinderäte von Menstruationsurlaub halten

Menstruationsurlaub für Beschäftigte der Stadt Stuttgart? Das Linksbündnis hat dies beantragt. Wir haben gefragt, wie die anderen Fraktionen im Gemeinderat dazu stehen.
Von Bettina Hartmann
Auswertung für Stuttgart: Armut, Lärm, Dreck und Hitze - Im „Stuttgarter T“ kommt das alles zusammen

Auswertung für Stuttgart Armut, Lärm, Dreck und Hitze - Im „Stuttgarter T“ kommt das alles zusammen

An manchen Orten in Stuttgart ist es besonders heiß, laut und schmutzig, gleichzeitig wohnen dort viele Menschen mit wenig Geld. Daten der Stadt zeigen, wo genau das der Fall ist.
Von Simon Koenigsdorff und David Kersten
Stromversorgung in Stuttgart: Stuttgarts Stromnetz wird fit für die Zukunft gemacht

Stromversorgung in Stuttgart Stuttgarts Stromnetz wird fit für die Zukunft gemacht

Ab September lässt Stuttgart Netze im Stadtteil Uhlbach neue Stromleitungen verlegen. Drei Monate lang müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen.
Von Uli Nagel
Diskussion um Wagyu-Rind: Der teure Rostbraten kommt sogar im eigenen Taxi aufs Stuttgarter Weindorf

Diskussion um Wagyu-Rind Der teure Rostbraten kommt sogar im eigenen Taxi aufs Stuttgarter Weindorf

Er hat wie gewünscht für Aufsehen gesorgt, der teure Rostbraten für 85 Euro. Das Weindorf hat seinen Aufreger, und das Wagyu-Rind sogar ein Auto.
Von Frank Rothfuß
Skateshop schließt: Titus in Stuttgart macht dicht

Skateshop schließt Titus in Stuttgart macht dicht

Die Skatemarke Titus hat die Insolvenz wohl mit einer Restrukturierung abgewendet. Für die Stuttgarter Filiale gibt es jedoch keine Zukunft.
Von Lea Krug
E-Mobilität in Stuttgart: Schnellladesäulen nur noch gegen Parkgebühr erreichbar

E-Mobilität in Stuttgart Schnellladesäulen nur noch gegen Parkgebühr erreichbar

Die EnBW und die Betreiberin zweier Parkplätze in der Innenstadt gehen mit Pollern gegen Falschparker an Ladestationen vor. Und bestrafen Fahrer von E-Autos gleich mit.
Von Sebastian Steegmüller
Guter Wein aus Württemberg: Sebastian Schiller findet jetzt Tradition cooler als Englisch

Guter Wein aus Württemberg Sebastian Schiller findet jetzt Tradition cooler als Englisch

Die Vintage Winery ist Geschichte! Sebastian Schiller hat seinem Betrieb in Stuttgart-Rohracker einen neuen Namen gegeben, um seine Weiterentwicklung widerzuspiegeln.
Von Kathrin Haasis
Weitere Artikel zu Stuttgart Mutter Gefühle
 