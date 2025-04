Die Einkommensgrenzen für das Elterngeld sinken und für Einreisen nach Großbritannien brauchen Urlauber eine Genehmigung: Auch im April gibt es wieder einige Veränderungen für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Neue Einkommensgrenze für das Elterngeld

Für Paare, die ab dem 1. April Kinder bekommen, ändert sich die Einkommensgrenze beim Elterngeld. Anspruch auf die Leistung haben dann nur noch Eltern mit einem zu versteuernden Einkommen von maximal 175.000 Euro. Vorher waren es 200.000 Euro. Die neue Grenze gilt auch bei Alleinerziehenden.

Einreisegenehmigung für Großbritannien

Reisende nach Großbritannien brauchen ab dem 2. April eine digitale Einreiseerlaubnis. Das System mit dem Namen ETA ist angelehnt an das für die USA verwendete ESTA-System. Mit der Erlaubnis können sich Reisende bis zu sechs Monate in Großbritannien aufhalten. Es bleibt zwei Jahre lang gültig, mit beliebig vielen Einreisen. Über die große Mehrheit der Anträge werde automatisch binnen Minuten entschieden, erklärte das britische Innenministerium.

Reisende, die in Großbritannien nur umsteigen und den Transitbereich im Flughafen nicht verlassen, brauchen kein ETA. Auch wer vor dem 2. April eingereist ist, benötigt für die Ausreise keine solche Erlaubnis.

Blitzmarathon in Deutschland

Zweimal im Jahr geht die Polizei in Deutschland verstärkt auf Jagd nach Temposündern. Vom 6. April bis 13. April ist es nach ADAC-Angaben wieder soweit. Besonders an Schulen, Baustellen und Strecken mit höherer Unfallgefahr müssen Autofahrerinnen und Autofahrer dann mit Radarfallen rechnen. Zu schnelles Fahren ist eine häufige Unfallursache.

Höhepunkt der Aktion ist laut Automobilclub der 9. April. In vielen Bundesländern sind aber auch an den anderen Tagen Kontrollen geplant.

Testphase für digitalen Fahrzeugschein

Führer- und Fahrzeugschein auf dem Smartphone: Das soll in Deutschland bald möglich sein. Im April können interessierte Nutzerinnen und Nutzer das Vorhaben auf einer dafür entwickelten App testen. Die rechtlichen Voraussetzungen, dass der digitale Fahrzeugschein schon in der Pilotphase im Alltag genutzt und bei Kontrollen anerkannt werden kann, ist laut Bundesverkehrsministerium bereits geschaffen.

Osterferien starten in vielen Bundesländern

In vielen Regionen in Deutschland starten im April die Osterferien. In einigen Bundesländern beginnen sie am 7. April, in anderen am 14. oder 18. April. Meist dauern sie zwei Wochen, in einigen Gebieten aber auch nur eine Woche. In Hamburg sind die Osterferien schon vorbei. Ostersonntag ist in diesem Jahr am 20. April.

Neue Flaschengröße bei Coca-Cola

Der Getränkehersteller Coca-Cola bringt in Deutschland eine neue Flaschengröße auf den Markt. Ab April sollen die Marken Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Sprite und Mezzo Mix auch in einer 0,85-Liter-Flasche erhältlich sein, wie Coca-Cola Europacific Partners Deutschland mitteilte. Den Angaben nach ist es die erste neue Flaschengröße in Deutschland seit 17 Jahren.

Deutsche Bahn sperrt Teilstrecke

Die Deutsche Bahn arbeitet auf der Schnellfahrstrecke Berlin/Hannover zwischen Rathenow und Staffelde an der Oberleitung und zusätzlich an den Wochenenden an Brücken zwischen Wolfsburg und Stendal: Die entsprechenden Teilstrecken werden daher zwischen 4. und 14. April gesperrt.

Wolfsburg wird während der Bauarbeiten gar nicht vom Fernverkehr angefahren. Zudem kommt es teilweise zu Ausfällen und Umleitungen zwischen Hannover/Braunschweig und Berlin und zu längeren Fahrtzeiten von rund 45 Minuten.

Haltestellen etwa in Wolfsburg, Stendal, Berlin-Spandau, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Südkreuz und Berlin Ostbahnhof entfallen laut Bahn, zusätzliche Stationen sind indes in den meisten Fällen Magdeburg und Potsdam. Reisende sollen sich vor Fahrtantritt über ihre Abfahrts- und Ankunftszeiten informieren.