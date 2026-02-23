Elterngeld: In der Sozialpolitik verliert die CDU ihre Glaubwürdigkeit

Mit der Rückkehr zu 200 000 Euro entlarvt die CDU ihre Politik des Sozialabbaus als Klassenpolitik. Einerseits das Bürgergeld bekämpfen, andererseits „Wohltaten“ – so heißt es, wenn es um arme Leute geht – an Gut- und Bestverdiener verteilen, das passt nicht zusammen. Zumal sich die Grundannahme, die zur Etablierung des Elterngeldes geführt hatte, als weniger gravierend erwiesen hat: Man ging davon aus, dass Akademikerpaare keine Kinder bekommen oder jedenfalls zu wenige. Dies galt als schlecht für die Demografie. Außerdem schwang im Hintergrund der Gedanke mit, dass man das Kinderkriegen nicht nur Armen, „Dummen“ und Migranten überlassen dürfe. Tatsächlich kommt der Nachwuchs bei Akademikern oft nur später. Die CDU sollte zwischen „nice to have“ und „must have“ besser unterscheiden.