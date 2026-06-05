Elterninitiative in Weinstadt Kindheit ohne Smartphone? Warum sich Eltern in Weinstadt dafür engagieren
Die Initiative „Smarter Start ab 14“ will Kindern mehr Zeit ohne Smartphone geben – und trifft in Weinstadt offenkundig einen Nerv.
Die Initiative „Smarter Start ab 14“ will Kindern mehr Zeit ohne Smartphone geben – und trifft in Weinstadt offenkundig einen Nerv.
Die Szene wirkt fast wie ein Gegenentwurf zur Gegenwart: Kinder rennen über den Schulhof, lachen, streiten, rennen, spielen Verstecken. Kein Summen aus Klassenchats, keine vibrierenden Hosentaschen, kein Dauerblick aufs Display. In Strümpfelbach, dem kleinen Weinstädter Teilort zwischen Weinbergen und Fachwerk, wollen Eltern genau diesen Raum verteidigen – gegen einen Alltag, der für viele Kinder längst vom Smartphone bestimmt wird.