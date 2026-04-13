Zwischen Oktoberfest und Soho: Warum der Schauspieler jetzt auf mehr Flexibilität setzt und was er an München und New York wirklich liebt.

München - Elyas M'Barek verlässt seine Lieblingsstadt New York. "Wir haben uns entschieden, nach München zu ziehen, ich komme ja von dort", sagte der Schauspieler der dpa in München. Mit dabei: seine Ehefrau Jessica, eine New-Yorkerin. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Umzugspläne des 43-Jährigen berichtet, der mit Rollen in "Fack ju Göhte" und "Türkisch für Anfänger" zum Star wurde.

"Ich muss oft in Deutschland sein, um Termine mit Produktionen und Drehs wahrzunehmen, das Reisen wird auf Dauer zu anstrengend und kompliziert", begründete M'Barek die Entscheidung. Auch seine Frau Jessica wolle hier künftig arbeiten. "Wir freuen uns auf unseren Umzug und mehr Flexibilität. Auch auf unsere gemeinsamen Freunde und meine Familie." Alle Brücken in die Stadt am Hudson River will der 43-Jährige aber nicht abbrechen, wie er erklärte: "New York bleibt unsere zweite Heimat."

Anonym in New York

An New York schätzte M'Barek unter anderem die Anonymität, aber auch das Lebensgefühl. Es sei seine "absolute Lieblingsstadt", verkündete er noch 2023. Hier könne er "einfach Elyas" sein, könne normal U-Bahn fahren und werde nicht ständig erkannt.

Das war in München anders. Auftritte des Schauspielers bei Premieren seiner Filme ließen die meist weiblichen Fans am roten Teppich lautstark kreischen vor Begeisterung. Nach dem Riesenerfolg des ersten Teils der "Fack ju Göhte"-Reihe wurde er regelrecht verfolgt, wie er 2014 sagte. "Als ich auf dem Oktoberfest war, musste ich mir jeden Toilettengang dreimal überlegen, da kam ich keine zwei Meter, ohne ein Foto machen zu müssen."

Einblicke in New Yorker Lifestyle

Einblicke in das sonst sorgsam gehütete Privatleben gibt der Star auf Instagram. Fotos und Videos zeigen das Paar beim Bummel durch Kultviertel wie Soho oder Brooklyn, vor dem bunt leuchtenden Weihnachtsbaum am Rockefeller Center oder vor der berühmten Wolkenkratzer-Kulisse Manhattans.

Im Kino wird M'Barek übrigens wieder im Herbst zu sehen sein, ab dem 22. Oktober in der Komödie "Der perfekte Urlaub" an der Seite von Stars wie Karoline Herfurth, Jella Haase, Frederick Lau oder Florian David Fitz. In der Fortsetzung von "Das perfekte Geheimnis" geht eine Gruppe von Freunden auf einen Kurztrip - und landet mitten im Chaos.