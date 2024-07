Nach dem bitteren Aus im EM-Viertelfinale gegen Spanien in Stuttgart, richten sich viele DFB-Spieler mit geradezu eindringlichen Worten direkt an die Fans.

Die Nationalmannschaftskarriere von Toni Kroos schien 2021 bereits zu Ende zu sein. Nach dem Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft verkündete der damals 31-Jährige seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft – um zwei Jahre später von seinem Rücktritt zurückzutreten.

Der Rücktritt vom Rücktritt war offenbar eine Herzensentscheidung. „Am 29.09.2023 klingelte mein Telefon. Anrufer: Julian Nagelsmann. Bitte: Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der erste Gedanke in meinem Kopf: Ich bin doch nicht bescheuert! Erster Gedanke in meinem Herzen: Scheiße ja! Das Herz hat bekanntlich entschieden“, so erzählt es Kroos in einem seiner Posts auf Instagram.

Jamal Musiala: „Wir werden stärker zurückkommen“

Und bereut hat er diese Entscheidung offenbar nicht. Denn nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM, für den Mittelfeldspieler gleichbedeutend mit seinem Karriereende, findet der 34-Jährige geradezu herzzerreißende Worte – für seine Familie, aber auch für eine ganze Nation: „Deswegen bin ich sehr stolz auf das, was diese Mannschaft geleistet hat! Und das darf auch ganz Deutschland wieder sein. Ein besonderer Dank an euch da draußen, die diese Heim-EM zu einer besonderen gemacht haben. Wir haben euch gesehen, erlebt und gespürt! Auf persönlicher Ebene möchte ich mich für eine wirklich ganz spezielle Wärme und Zuneigung über die letzten Wochen hinweg bedanken. Das war sehr besonders.“

Kroos weiter: „ Und zum Schluss eine Bitte: Jetzt wo Deutschland sein liebstes Kind zurück gewonnen hat: lasst es nicht mehr los! Der Weg dieser Mannschaft geht weiter. Und es hilft brutal wenn ihr auch in schlechten Phasen zu ihr steht! Denn eins kann ich euch versichern: das ist eine Gruppe von tollen Menschen, die alles dafür geben erfolgreich zu sein!Deutschland ist wieder wer!!!“

Auch der beste Torschütze des DFB-Teams, Jamal Musiala, meldet sich nach dem Ausscheiden in den Sozialen Medien zu Wort. Er schreibt: „Wir haben alles gegeben und sind dankbar für eure überragende Unterstützung. Danke für euren sensationellen Support während des Turniers - Ich hoffe wir konnten euch etwas zurückgeben! Wir werden aufstehen und stärker zurück kommen!“

Das DFB-Urgestein Thomas Müller zieht ebenso ein positives Fazit: „Ich bin stolz ein Teil dieses Teams zu sein und vor allem stolz ein Deutscher zu sein. Danke an alle, die mit uns mitgefiebert haben und tolle Gastgeber waren. Lasst uns dieses Gefühl gerade in den aktuellen Zeiten mit in unseren Alltag nehmen.“

Ähnlich wie Thomas Müller äußert sich Robert Andrich: „Ich glaube, wir haben wieder gezeigt, dass man stolz auf sein Land sein kann und mit Stolz sein Trikot und seine Fahnen rausholen sollte.“

Auch Kapitän Ilkay Gündogan hat diese breite Begeisterung von der Bevölkerung bei den Spielen Flügel verliehen. Er schreibt: „Wir haben alles gegeben und wir waren sooooo knapp dran. Und ihr habt uns dabei so großartig unterstützt - das heute war die beste Stimmung, die ich je bei einem DFB-Länderspiel erlebt habe, das war wirklich eine einmalige Stimmung - wow! Es war mir eine riesige Ehre, dieses Team bei der Heim EM als Kapitän aufs Spielfeld führen zu dürfen. Ich war wirklich optimistisch, dass wir sehr weit im Turnier kommen können.“

Gündogan weiter: „Auch wenn uns das Ausscheiden jetzt zu früh kommt, konnten wir heute denke ich zeigen, dass wir es mit absolut jedem Gegner aufnehmen können - ja, sogar das bessere Team sein können! Es ist so ärgerlich... das wird einige Zeit dauern, um das zu verkraften. Vielen Dank an alle, die dieses Turnier so besonders gemacht haben für uns - vielen Dank für eure Unterstützung, die wir durchgängig gespürt haben. DANKE.“

Und Niclas Füllkrug schreibt: „Ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung, bei unserer Heim-EM euch und unser Land vertreten zu haben. Was ihr uns in den letzten Tagen und Wochen an Support und Energie geliefert habt, war unbeschreiblich. Auch wenn das erst mal noch eine Weile weh tun wird, bin ich stolz darauf, wie wir uns als Mannschaft und Nation vereint präsentiert haben. Das ist es, was uns stark gemacht hat und das ist es auch, wie wir wieder angreifen werden!“

Der DFB bringt es mit einem Post auf den Punkt, indem er schlicht und einfach schreibt: „Danke, Deutschland.“