red/AFP 11.07.2024 - 15:57 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat eine positive Zwischenbilanz der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gezogen. „Wir haben bisher ein ganz überwiegend friedliches Turnier erlebt“, sagte sie am Donnerstag in Berlin. Es habe für ein Sportturnier dieser Größe bislang nur „wenige sicherheitsrelevante Vorfälle“ gegeben - und „deutlich weniger als wir vorher erwartet haben“. Die hohe Präsenz der Polizei von Bund und Ländern zahlte sich aus, so Faeser.