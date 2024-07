Foto: imago/Sportsphoto//Allstar Picture Library Ltd

Fußballerisch unansehnlich, aber erfolgreich: Der englische Nationalcoach will auch im EM-Halbfinale gegen die Niederlande an seinem viel kritisierten Spielstil festhalten.

David Scheu 09.07.2024 - 15:24 Uhr

An diesem Trainer scheiden sich die Fußballgeister. Ist Gareth Southgate auf dem goldrichtigen Weg, weil er mit England im Gegensatz zu vielen anderen großen Fußballnationen im Halbfinale der Europameisterschaft steht? Oder tritt der Mann alles Schöne dieser Sportart mit Füßen, indem er einen überaus unansehnlichen Spielstil praktizieren lässt? Wie so oft gibt es Argumente für beide Seiten – und in diesem Fall einen unbestreitbaren Fakt: Die Mannschaft trägt die glasklare Handschrift ihres höchst pragmatischen Übungsleiters, sie könnte auch ganz anders spielen.