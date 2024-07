Beim Einfangen eines Flitzers nach dem EM-Finaleinzug Spaniens erwischt ein Ordner Kapitän Álvaro Morata hart. Die Aufregung um den Stürmer war zunächst groß, doch nun gibt er Entwarnung. Und ist sogar zu Scherzen aufgelegt.

Maximilian Kroh / dpa 10.07.2024 - 15:54 Uhr

Es war ein kurzer Schockmoment, aber mittlerweile hat sich bestätigt, was am Dienstagabend bereits anklang: Spaniens Kapitän Álvaro Morata hat nach dem Zusammenprall mit einem Ordner nach dem EM-Halbfinale Entwarnung gegeben – ein Einsatz im Endspiel am Sonntag sei nicht gefährdet. „Sehr gut“, sagte der 31-Jährige bei der Abreise aus München ins Quartier nach Donaueschingen am Mittwoch auf die Frage, wie es ihm gehe. Körperlich sei alles gut, sagte er, der Stürmer kam mit dem Schrecken davon. Spanische Medien hatten zunächst befürchtet, dass Morata sich schlimmer verletzt habe.