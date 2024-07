Die Schweiz ist wie schon 2021 im EM-Viertelfinale im Elfmeterschießen gescheitert. Murat Yakin spricht von einer großen Chance, die verpasst wurde. Nun ist die Frage: Bleibt er Nationaltrainer?

Dirk Preiß 07.07.2024 - 15:28 Uhr

Wenn man sich besonders wohlfühlt, dann fällt der Abschied bekanntlich auch besonders schwer. Und so waren es durchaus traurige Momente am Sonntagmittag in Stuttgart-Degerloch. „Wir haben uns“, sagte Murat Yakin, „wie zuhause gefühlt.“ Um Viertel vor zwei rollte dennoch der Mannschaftsbus des Schweizer Nationalteams aus der Einfahrt des Waldhotels – denn die Traurigkeit beim Abschied hatte ja auch einen sportlichen Grund.