EM 2024 in Stuttgart

Während einer Fußball-EM-Partie der Türkei zieht ein Mann beim Stuttgarter Public Viewing ein Messer und sticht zu. Wahllos? Oder aus Hass auf die Türkei? Das entscheidet ein Gericht.

red/dpa 10.02.2025 - 10:26 Uhr

Nach einem Messerangriff bei einem EM-Public-Viewing in Stuttgart steht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter kurz vor dem Abschluss. Das Landgericht Stuttgart will heute (11.30 Uhr) ein Urteil gegen den 26-Jährigen sprechen. Bei dem Angriff mitten auf dem voll besetzten Schlossplatz wurde niemand getötet, aber mehrere Menschen erlitten Verletzungen, mindestens einer davon schwebte in Lebensgefahr.