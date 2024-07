Am Sonntag steht das Finale der Fußball-EM zwischen Spanien und England an. Wie oft standen beide Teams in einem solchen Endspiel? Wie oft gingen sie als Sieger hervor? Und wann trafen sie überhaupt das letzte Mal bei einem großen Turnier aufeinander?

Die UEFA hat kurz vor dem Ende der Fußball-Europameisterschaft eine positive Bilanz gezogen. „Wir sind sehr, sehr zufrieden, wie das Turnier abgelaufen ist. Wir hatten hier in Deutschland so viele Fans aus ganz Europa, die friedlich hierhergekommen sind und hier gefeiert haben, ihre Mannschaft angefeuert haben“, sagte UEFA-Wettbewerbschef Martin Kallen der Deutschen Presse-Agentur. Man komme sehr gerne wieder nach Deutschland.

Von 51 Spielen steht nur noch das Endspiel am kommenden Sonntag, 14. Juli, zwischen Spanien und England aus. Das wird um 21 Uhr im Olympiastadion in Berlin angepfiffen, wo schon das Finale der WM von 2006 ausgetragen wurde. Sehen kann man es in der ARD sowie bei MagentaTV.

EM 2024: Wie oft wurden Spanien und England Europameister?

Spanien will dann seinen vierten Titel bei einer EM holen, was einen Rekord darstellen würde. England hingegen könnte sich mit einem Sieg erstmals Europameister nennen. La Furia Roja – wie das spanische Team auch genannt wird – ist jetzt bereits die erfolgreichste Mannschaft in der Geschichte des Wettbewerbs mit drei Titeln, so viel hat sonst nur Deutschland.

Und: Für die Spanier könnte es sogar der dritte EM-Titel in den letzten fünf Endrunden werden. Die Three Lions – so der Spitzname der englischen Mannschaft – hat zum zweiten Mal in Folge das Finale erreicht und hofft, nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Italien im Wembley-Stadion bei der EM 2020 zum ersten Mal die Trophäe zu gewinnen.

Alle wichtigen Infos zum Finale haben wir hier nochmal zusammengefasst: Termin, Übertragung & Spielort – Was zum EM-Finale alles wichtig ist

EM 2024: England qualifizierte sich mit Sieg gegen Italien

England hatte sich für das Turnier hierzulande – wie abgesehen von Gastgeber Deutschland alle Nationen – qualifiziert. Dass das englische Team bei der EM dabei ist, hat also nichts mit dem Brexit zu tun – also dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der europäischen Union (EU) im Jahr 2020. Denn der englische Verband (FA) gehört immer noch zum Kontinentalverband Uefa.

Die Three Lions gewannen im Oktober am 8. Spieltag die Neuauflage des Endspiels von 2021 gegen Titelverteidiger Italien in Wembley mit 3:1 (1:1). Insgesamt sind bei der EM 24 Teams dabei, wovon 20 durch die reguläre EM-Qualifikation musste, drei Teilnehmer wurden in den Playoffs ermittelt.

Bisherige EM-Teilnahmen von England: 10 (zuletzt EM 2020)

Bestes Abschneiden bei einer EM: Vize-Europameister (2020)

England für die EM qualifiziert am: 8. Spieltag

Die Spanier hatten sich ebenfalls für die EM in Deutschland qualifiziert. Für die Quali wurden ihnen Schottland Norwegen, Georgien und Zypern in der Gruppe zugelost. Als Gruppensieger der Liga A der Nations League 2022/23, die im vergangenen Juni die Finalrunde austrugen, wurden ihnen nur vier Gruppengegner zugelost. Klar machte La Roja die EM-Teilnahme am 15. Oktober 2023, als sie mit 1:0 (0:0) gegen Norwegen gewannen.

EM 2024: Wer kann bei einer EM teilnehmen?

Bei einer Fußball-EM teilnehmen können alle nationalen Fußballverbände, die dem europäischen Fußballverband, also der UEFA, angehören. Die UEFA wurde im Jahre 1954 gegründete und umfasst insgesamt 55 nationale Verbände einzelner Länder und Gebiete, die jedoch nicht alle innerhalb der geografischen Grenzen Europas liegen.

EM 2024: Wie kamen Spanien und England ins Finale?

Beide diesjährigen Finalisten gerieten im Halbfinale zunächst in Rückstand und gewannen letztendlich mit 2:1. Spanien setzte sich am 9. Juli in München gegen Frankreich durch. Torschütze: der erst 16-jährigen Lamine Yamal, was ihn zum jüngsten Torschützen der EM-Geschichte machte. Für die Spanier traf noch Dani Olmo.

Spanien – Frankreich 2:1 (2:1)

Tore: 1:0 Kolo Muani (9.), 1:1 Lamine Yamal (21.), 2:1 Dani Olmo (25.)

Zuschauer in München: 70.000 (ausverkauft)

England gewann einen Tag später, am 10. Juli, durch einen Last-Minute-Treffer des eingewechselten Ollie Watkins in der 91. Minute gegen die Niederlande. Im Spiel in Dortmund hatte außerdem Bayerns Harry Kane per Elfmeter getroffen.

Niederlande - England 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Simons (7.), 1:1 Kane (18., Foulelfmeter nach Videobeweis), 1:2 Watkins (90.)

Zuschauer in Dortmund: 62.000 (ausverkauft)

Der britische König Charles III. macht sich nach dem Last-Minute-Einzug der englischen Nationalmannschaft sogar Sorgen um den Blutdruck seiner Landsleute. Der Monarch gratulierte dem englischen Team in der Nacht zum Donnerstag zum 2:1-Sieg gegen die Niederlande und forderte es scherzhaft auf, das in Deutschland stattfindende Turnier nun möglichst ohne neue nervenaufreibende Last-Minute-Dramen zu gewinnen.

EM 2024: Wie sehen die Final-Bilanzen der Teams aus?

Spaniens Bilanz in Endspielen von Europameisterschaften steht bei drei Siegen und einer Niederlage:

1964: 2:1 gegen die Sowjetunion (Madrid)

1984: 0:2 gegen Frankreich (Paris)

2008: 1:0 gegen Deutschland (Wien)

2012: 4:0 gegen Italien (Kiew)

La Furia Roja ist mit den Triumphen bei der EM 2008 und der EM 2012 die einzige Mannschaft, die EM-Titel erfolgreich verteidigen konnte und steht am Sonntag bereits zum fünften Mal in einem Finale – einmal öfter als Italien und die Sowjetunion (beide viermal) sowie einmal weniger oft als Deutschland (sechsmal).

England stand bislang nur einmal im Finale einer Europameisterschaft und verlor dieses:

2020: 1:1 n. V., 2:3 i.E. gegen Italien (London)

Die Three Lions könnten die 11. Mannschaft werden, die eine EM gewinnt. Außerdem sind sie mit dem Finaleinzug in diesem Jahr die vierte Nation, die zweimal in Folge das Endspiel einer Europameisterschaft erreichte. Das gelang Deutschland (1972, 1976, 1980 als BRD; 1992, 1996 als Deutschland), der Sowjetunion (1960, 1964) und Spanien (2008, 2012).

Wann trafen England und Spanien das letzte Mal bei einem großen Turnier aufeinander?

Spanien gegen England ist bei großen Turnieren ein seltenes Aufeinandertreffen. In einem K.-o.-Spiel gab es das Spiel zuletzt vor knapp 30 Jahren. Seither gab es nur Test- und Nations-League-Duelle.

Als die beiden diesjährigen EM-Finalisten zuletzt bei einem großen Fußball-Turnier aufeinandertrafen, waren Lamine Yamal, Nico Williams und Jude Bellingham noch längst nicht geboren. Am 22. Juni 1996 spielten die Furia Roja und die Three Lions im EM-Viertelfinale im Londoner Wembley-Stadion. England setzte sich damals im Elfmeterschießen durch und schied in der darauffolgenden Runde gegen den späteren Titelträger Deutschland aus.

Die Bilanz bei großen Turnieren ist ausgeglichen. Abseits des Viertelfinales 1996 gab es drei weitere Begegnungen: Bei der WM 1980 gewann England in der Gruppenphase in Neapel mit 2:1, doch beide Teams schieden in der Vierergruppe aus. Zwei Jahre später bei der WM in Spanien endete die Partie in Madrid mit 0:0. Im Jahr 1950 hatte sich Spanien bei der WM in Brasilien mit 1:0 durchgesetzt. Nach Rio de Janeiro, Neapel, Madrid und London folgt nun am Sonntag das bisher größte Duell.

Die bisher letzten Vergleiche bestritten Spanier und Engländer bei der Premiere der Nations League im Herbst 2018. Spanien siegte auswärts mit 2:1, einen Monat später setzten sich die Engländer mit 3:2 in Spanien durch. Keiner der damaligen Torschützen spielt bei der EM 2024 noch eine Rolle.