Die DFB-Elf war spitze bei der EM, in mancherlei Hinsicht thronte sie ganz oben. Teamgeist, Leidensfähigkeit, Mentalität – all das zeigten die deutschen Fußballerinnen vom Viertelfinale an. Wie das Team von Christian Wück da die übermächtig erscheinenden Französinnen in Unterzahl niederrang, wird als epischer Kampf in die Fußballgeschichte eingehen. Wie es dann im Halbfinale zwar nicht in Unterzahl, aber personell wieder arg dezimiert den spanischen Weltmeisterinnen den nächsten großen Kampf lieferte, war zumindest aller Ehren wert.