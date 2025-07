EM-Aus der DFB-Frauen: Was bleibt – und was kommen soll

Nach dem Aus im Halbfinale gegen Spanien: Was war bei der EM gut bei der DFB-Elf – und was soll künftig alles besser werden?

Was bleibt – und was kommen soll

Am Ende standen sie wieder im Regen. Kurz vor der Abreise aus dem Mannschaftshotel in Zürich warteten am späten Donnerstagvormittag ein paar Fans auf Autogramme und Fotos. Die DFB-Frauen erfüllten die Wünsche und lächelten bei miesem Wetter in die Handykameras. Die Nacht zuvor war kurz gewesen, viel Schlaf war selbstredend nicht drin nach dem aufwühlenden 0:1 nach Verlängerung im EM-Halbfinale gegen den Weltmeister Spanien.