2025 erleben die deutschen Handballer einen bitteren WM-Abend gegen Portugal. Beim EM-Wiedersehen entwickelt sich erneut ein Krimi. Torhüter Andreas Wolff und ein EM-Neuling überzeugen - aber sonst?
22.01.2026 - 17:30 Uhr
Herning - Erst führte Andreas Wolff die deutschen Handballer mit Weltklasse-Reflexen zum Sieg gegen Portugal. Dann schlüpfte der Torwart auch noch in die Rolle des Streitschlichters und trennte seine Teamkollegen von den sichtlich aufgebrachten Südeuropäern. Angeführt vom herausragenden DHB-Keeper und EM-Neuling Miro Schluroff hat die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason einen erfolgreichen Start in die Hauptrunde hingelegt und ihre Chancen auf das EM-Halbfinale deutlich verbessert.