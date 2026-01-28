EM-Halbfinale erreicht: Auf den Punkt geliefert

Druck stand gehalten

Nach der Niederlage gegen Serbien hatte der Albtraum Vorrunden-Aus gedroht. Das historische EM-Debakel wurde mit einem 34:32 gegen Spanien abgewendet. Nach den für viele unverständlichen Personalentscheidungen des Bundestrainers beim verspielten ersten Halbfinal-Matchball gegen Dänemark, war der Druck gegen die Franzosen erneut riesig. Die noch relativ junge Mannschaft hielt ihm auf bewundernswerte Weise stand. Weshalb man auch dem Trainer Gislason lassen muss: Wenn’s drauf ankam, waren seine Spieler auf den Punkt da und lieferten ab. Mit dieser grenzenlosen Euphorie im Rücken ist sogar der Titel möglich. Aber zumindest eine Medaille sollte ergattert werden, nur dann ist der so wertvolle Rückenwind für die Heim-WM 2027 auch gegeben. Ansonsten bleibt Olympia-Silber 2024 der ganz große positive Ausreißer in der seit 2020 andauernden Gislason-Ära als Bundestrainer. Und womöglich kommen dann sogar doch noch Rufe nach neuen Impulsen auf – mit einem jüngeren Trainer, der näher am Team dran ist, sich offener für moderne, innovative Ideen zeigt. Die Namen von Bennet Wiegert, Florian Kehrmann, die in ihren Clubs überragende Arbeit leisten, oder des Schweizers Andy Schmid kursierten bereits. Doch zunächst hat das Team ein überragendes Statement für ihren Coach abgegeben.