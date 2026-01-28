EM-Halbfinale erreicht Auf den Punkt geliefert
Die deutschen Handballer zeigen Comeback-Qualitäten und stehen im EM-Halbfinale. Für Rückenwind bei der Heim-WM muss jetzt auch eine Medaille her, meint unser Autor Jürgen Frey.
Was für eine Explosion der Gefühle in Herning. Geschafft, Halbfinale! Die deutschen Handballer haben ihr gestecktes Ziel bei dieser EM erreicht und spielen um die Medaillen. Mit dem verdienten 38:34-Sieg nach einem begeisternden Auftritt gegen Titelverteidiger Frankreich hat das Team von Alfred Gislason eindrucksvoll seine Comeback-Qualitäten gezeigt. Hut ab!
