EM im American Football Surge-Spieler vor dem nächsten großen Coup
Gleich 15 Spieler von ELF-Meister Stuttgart Surge gehören zum Aufgebot des deutschen Nationalteams, das den EM-Titel holen will – nicht nur Luca Siebert ist voller Zuversicht.
Einen Titel haben die Footballer von Stuttgart Surge in diesem Jahr bereits gewonnen. Nun, sieben Wochen nach dem Finale der European League of Football (ELF) in der MHP-Arena, soll der nächste Coup folgen. Gleich 15 Akteure des Teams könnten Doppel-Meister werden – mit der deutschen Nationalmannschaft.