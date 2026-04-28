EM-Qualifikation im Kunstradsport: Ruben Geyer verpasst K.-o.-Runde knapp

Unsere Empfehlung für Sie Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen erreicht das Minimalziel Der SSVE setzt sich im Viertelfinale gegen den Uerdinger SV 08 durch.

Der Denkendorfer präsentierte sich in starker Frühform und zeigte eine nahezu fehlerfreie Kür. Mit 181,56 Punkten kam er ganz nahe an seine persönliche Bestleistung heran. Am Ende fehlten ihm lediglich 0,5 Punkte, um den Einzug in die entscheidenden K.-o.-Duelle zu erreichen. Trotz des knapp verpassten Weiterkommens war Geyer mit seinem Saisonstart sehr zufrieden. Die Leistung unterstreicht seine Ambitionen für die kommenden Wettkämpfe und lässt auf eine erfolgreiche Saison hoffen.