EM-Qualifikation im Kunstradsport Ruben Geyer verpasst K.-o.-Runde knapp
Dem Denkendorfer fehlten lediglich 0,5 Punkte.
Dem Denkendorfer fehlten lediglich 0,5 Punkte.
Bei der EM-Qualifikation im Kunstradsport der Elite in Mainz-Ebersheim traf sich die nationale Spitze des Kaders von German Cycling, um die begehrten Startplätze für die Europameisterschaften auszufahren. Startberechtigt waren alle Mitglieder des Nationalkaders, darunter auch der Denkendorfer Ruben Geyer im 1er-Kunstradsport der Männer. Für Geyer war der Wettkampf zugleich der Auftakt in die Saison 2026.