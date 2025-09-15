Die deutschen Basketballer sind nicht nur amtierender Welt- und Europameister, sondern aus Sicht unseres Autors Jochen Klingovsky auch ein Team voller Siegertypen.
15.09.2025 - 11:37 Uhr
Trotz früherer Erfolge des Nationalteams (EM-Sieg 1993), trotz der Ära Dirk Nowitzki: Die goldene Generation des deutschen Basketballs ist gerade am Werk. Nach dem WM-Titel 2023 triumphierte die Mannschaft nun auch bei der EM 2025, und sie zeigte dabei nicht nur ihr herausragendes spielerisches Können, sondern zudem bedingungslosen Teamgeist, außergewöhnliche Mentalität, große Führungsstärke. Und eine beispielhafte Widerstandsfähigkeit gegen Schwierigkeiten jeglicher Art. Kurzum: Es war der nächste meisterhafte Auftritt einer Mannschaft, die ihre Sportart prägt.