Aktuell erhalten viele Menschen Spam-Mails, die scheinbar von ihrer eigenen E-Mail-Adresse stammen. Was hat es damit auf sich?

Lukas Böhl 19.08.2024 - 07:45 Uhr

Diese Form des Phishings, auch als „E-Mail-Spoofing“ bekannt, kann beunruhigend sein und wirft viele Fragen auf. In diesem Ratgeber erläutern wir, was hinter diesen E-Mails steckt, wie Sie sich schützen können und was zu tun ist, wenn Sie betroffen sind.